In auto con l'eroina nel parcheggio a Monza, arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai poliziotti della questura di Monza con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 37enne, un cittadino di origine ecuadoriana, è stato sorpreso a bordo di un'auto insieme a un'altra persona dagli agenti della polizia di Stato nell’ambito dei dispositivi di vigilanza prevenzione e controllo del territorio attuati dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante - nel parcheggio “Sobborghi” in zona stazione a Monza.

I poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo ma i due uomini, alla vista della volante, hanno cercato di fuggire via, dirigendosi a piedi verso il centro città. Una volta bloccati, sono stati identificati. Per il 37enne sono emersi diversi precedenti segnalazioni e denunce per reati connessi alla droga. L'uomo è apparso particolarmente nervoso ed insofferente nei confronti dei poliziotti ed è stato così perquisito.

Nel portafoglio nascondeva cinque palline di cellophane termosaldate e una carta stagnola che conteneva quella che è subito apparsa agli agenti come eroina, come poi confermato dal narcotest. Per il 37enne è scattato l'arresto con l'accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ex art. 73 D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). In seguito all'arresto per l'uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione tutti giorni alla polizia giudiziaria. "Nel contempo" fanno sapere dagli uffici della questura - "il questore ha incaricato l’Ufficio Immigrazione di verificare ed avviare le procedure per la revoca del permesso di soggiorno a carico del cittadino sudamericano".