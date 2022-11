La via dove la sera i residenti hanno paura di uscire (per colpa dei pusher)

"I residenti hanno paura. Hanno già allertato le forze dell'ordine ma quello strano via vai sotto casa continua". A parlare è Claudio Trenta, amministratore della pagina Facebook "Succede a Barlassina... (ditelo al Trenta)" che ha raccolto le testimonianze di alcuni residenti di via Piave.

Trenta si fa portavoce dei suoi concittadini per denunciare una situazione che spaventa parecchio chi vive nei palazzi di via Piave. Alcuni residenti hanno notato strani via vai di persone all'apparenza poco raccomandabili che si aggirebbero con fare sospetto in punti precisi della zona. "In via Piave quando cala la sera i residenti hanno paura - spiega Trenta a MonzaToday -. Ci sarebbe infatti uno strano e continuo passaggio di persone che, favorite dall'oscurità, sembra mettano e prelevano piccoli oggetti dal grande contatore della corrente. Alcuni poi si dirigerebbero anche nella zona delle siepi e dei garage, favoriti dal fatto che quella zona è poco frequentata e che ci sono alcuni garage sfitti".

Ad oggi non ci sono prove che attestano la presenza degli spacciatori. L'unica certezza è che i residenti, soprattutto quelli più fragili e quelli che vivono da soli, hanno paura. "La situazione è già stata denunciata in precedenza a chi di dovere - conclude Trenta -. Ma a quanto pare, dai racconti di chi vive in via Piave, il problema non è ancora stato ancora risolto".