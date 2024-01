Spaccio in stazione: arrestati due uomini con addosso oltre 60 grammi di hashish

Arrestati mentre spacciavano in zona stazione. Nella giornata del 29 gennaio la polizia di Stato ha arrestato due cittadini egiziani per spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria.

Il fermo è avvenuto dopo che gli agenti della Squadra mobile hanno notato i due soggetti sotto la pensilina degli autobus, in corso Milano, con fare piuttosto circospetto e impegnati a più riprese con diverse persone in sospette operazioni di scambio.

Di lì sono scattati i controlli dei poliziotti sui due uomini. Durante i quali un 23enne ha consegnato spontaneamente 4 involucri contenenti hashish per un totale di 37 grammi, mentre un 22enne, in forte stato di agitazione, è stato accompagnato agli uffici della questura per una perquisizione. Addosso gli sono stati trovati altri 2 involucri di hashish per un totale di 31,2 grammi.

A seguito degli accertamenti si è scoperto che il 22enne era già stato arrestato in passato per spaccio di droga e aveva un divieto di dimora nel comune di Monza. Entrambi i soggetti sono richiedenti asilo: il 23enne in attesa della convocazione in commissione e il 22enne già destinatario del provvedimento di rigetto.

Dopo l'arresto, sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per il giudizio diretto. Durante il quale, il 30 gennaio, è stata disposta per loro la custodia cautelare in carcere.