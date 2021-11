Terrore al bar: due uomini a volto coperto entrano nel locale e sparano

L'ingresso, il colpo esploso durante il caos e la fuga. Raid martedì sera in un bar di Pioltello, teatro del folle blitz di due uomini che hanno sparato all'interno del locale per poi far perdere le proprie tracce.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, i due - entrambi a volto coperto - sono entrati in azione verso le 19, presentandosi nel bar di via Paolo Uccello, in quel momento affollato di clienti. Una volta entrati, uno dei due uomini ha estratto una pistola, causando chiaramente il fuggi fuggi dei presenti. Senza scomporsi particolarmente, il bandito ha sparato e poi si è allontanato, insieme a un complice, a bordo di un'auto scura.

Durante i rilievi, i militari hanno ritrovato un bossolo calibro 7.65, mentre il proiettile sarebbe finito nel muro dietro il bancone del bar. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni dei presenti, anche se pare non sia arrivata una grossa mano all'indagine. Al momento, l'ipotesi più verosimile è che il raid fosse indirizzato non al titolare del locale, ma a qualcuno che in quel momento era seduto a uno dei tavoli. Una sorta di avviso, criminale, per qualche screzio da sanare.