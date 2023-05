Concorezzo, il mistero dei colpi esplosi nella notte e dei due bossoli trovati in strada

Due bossoli a terra, sulla strada. Questo hanno trovato in via Nazario Sauro i carabinieri della compagnia di Vimercate che nella notte sono intervenuti nel tratto in seguito a una chiamata giunta alla centrale operativa relativa ad alcuni botti uditi dai residenti della zona che lasciavano intendere che fossero stati esplosi dei colpi, forse spari.

Pochi istanti prima delle due della nottata di giovedì 18 maggio insieme alle pattuglie dell'Arma sono giunti anche i soccorsi del 118 in via precauzionale. La centrale operativa dell'azienda regionale Emergenza e Urgenza ha fatto intervenire tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Sul posto però non è stato trovato nessuno. Sulla strada però c'erano due bossoli. I militari hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire a chi abbia esploso i colpi.