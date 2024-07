Gli sparano e lo buttano giù dall'auto, scaricandolo davanti a un bar: in tasca il "tesoro" del business della droga

Gli hanno sparato e lo hanno scaricato da un'auto in corsa, lasciandolo in strada. Rimane in gravi condizioni e in prognosi rilevata l'uomo di 40 anni di origine marocchina che lo scorso venerdì è stato colpito da un colpo di un'arma da fuoco e lasciato davanti un bar di Bregnano, comune del comasco non lontano da Lazzate.

L'ipotesi più probabile ora al vaglio dei carabinieri Cantù, guidati dal maggiore Christian Tapparo, è quella di un episodio legato ai boschi dello spaccio. I militari hanno sequestrato tutto quello che l'uomo aveva con sé e tra le varie cose hanno trovato degli appunti, una sorta di "contabilità della droga".

Con ogni sigla veniva indicato un tipo di stupefacente e di fianco i quantitativi e le somme che arrivavano anche a 20mila euro. Potrebbe essere quindi un episodio collegato a una lite tra spacciatori. Considerando che la presenza dei carabinieri e degli squadroni che battono a tappeto i boschi così detti della droga, sta rendendo la situazione molto tesa tra i vari pusher che si contendono le zone più sicure (che sono sempre meno) per poter incontrare i consumatori ma anche i fornitori delle grosse quantità necessaire allo spaccio. Il 40enne marocchino che ora è in ospedale è irregolare in Italia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.