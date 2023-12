Il mistero della spazzatura abbandonata in strada e gli indizi su un uomo morto: la maxi multa

Una discarica abusiva comparsa da un giorno all'altro, con montagne di sacchi di immondizia abbandonati in via Bruxelles a Seregno. E un'indagine avviata dalla polizia locale che ha condotto gli agenti a ricollegare gli effetti personali rinvenuti nei sacchi a un uomo deceduto da tempo. Un caso insolito che il personale del comando di via Umberto I, guidato dal comandante Giovanni Dongiovanni, ha risolto.

Dopo alcune settimane di accertamenti infatti gli agenti sono riusciti ad identificare il presunto autore dell'abbandono, in via Bruxelles, di diversi sacchi di immondizia. "Era stata effettuata l'apertura degli involucri e gli elementi presenti avevano condotto la polizia locale seregnese ad un uomo, deceduto da tempo. La moglie del defunto si era trasferita da tempo presso un'altra residenza" spiegano dalla polizia locale.

Ma le indagini hanno ricostruito l'intera vicenda: il figlio della coppia aveva consegnato l'abitazione ad altri soggetti e, all'insaputa della madre, aveva liberato gli armadi dagli effetti del defunto padre, gettandoli nei pressi di alcuni capannoni di via Bruxelles. Per l'uomo, cittadino seregnese, è scattato l'obbligo di pulire e smaltire correttamente i rifiuti e una multa da 6.500 euro.