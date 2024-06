La via di Monza che stamattina si è svegliata sotto una pioggia di immondizia

Bottiglie di vetro, cartacce, rifiuti di ogni tipo disseminati in strada. E sacchetti della spazzatura aperti, in mezzo alla strada e sul marciapiedi, tra cui è stata costretta a fare lo slalom anche una famiglia con un passeggino al seguito. "Stamattina ci siamo svegliati così" racconta una donna che ha segnalato a MonzaToday la situazione in cui versava via San Gerardo sabato 8 giugno.

"Questa è la situazione davanti al Nei" continua la donna. Non si tratta però dell'unica segnalazione recente relativa ai rifiuti in città: da qualche giorno sui social si susseguono fotografie relative a sacchi di rifiuti esposti e non ritirati, anche in zone centrali della città. E lo scorso 27 maggio, all'ora di pranzo, ci è stata segnalata la presenza di sacchi e bidoni non ancora recuperati che durante la pausa pranzo hanno fatto da panorama ai clienti seduti ai tavolini dei bar. Uno "spettacolo" non lusinghiero immortalato in alcune vie del centro storico. “Purtroppo non è il primo giorno che assisto a questo scempio - aveva segnalato un lettore -. Già alcuni lunedì fa avevo segnalato lo stesso problema”.