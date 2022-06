L'uomo che ruba preservativi (e spesa) per quasi 2mila euro all'Esselunga due volte in due giorni

Ha riempito il carrello mettendo dentro un po' di tutto, dall'alcol al cibo, senza tralasciare i preservativi. E il conto - a spanne - è arrivato a 700 euro che però non aveva alcuna intenzione di pagare. Così come già aveva fatto anche il giorno prima quando la spesa che era riuscito a portar fuori dal supermercato era stata di circa mille euro.

Nei guai, a Monza, è finito un ragazzo di 19 anni originario dello Sri Lanka. Il 19enne èè stato arrestato nella serata di venerdì in seguito all'intervento del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volanti - presso l'Esselunga di via Brembo a Monza. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo in zona, sono stati contattati dal personale di vigilanza dell'ipermercato che aveva notato il giovane aggirarsi con il carrello pieno vicino alle casse senza mettersi in fila per pagare.Gli addetti alla sicurezza lo hanno descritto come lo stesso ragazzo che il giorno prima, seguendo le mosse di un'anziana che aveva appena pagato la sua spesa, era riuscito a uscire dal negozio con mille euro di merce, superando la barriera delle casse automatiche senza tirare fuori un centesimo.

A incastrare il 19enne sono state anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Arrestato, è stato accompagnato negli uffici della questura dove sono emersi a suo carico precedenti per furti in esercizi commerciali, commessi a Saronno e Sesto San Giovanni solo pochi mesi prima. In seguito alla direttissima per il 19enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.