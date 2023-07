Il monzese che spezza una gamba al medico che sta visitando la madre

Sarebbe un uomo in cura al Centro psico sociale (Cps) di Monza l’aggressore di un medico del Policlinico di Milano picchiato mentre stava visitando la mamma dell’uomo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio al Policlinico del capoluogo meneghino.

La violenza, stando a quanto riportato da MilanoToday, è esplosa nel pomeriggio, quando l’uomo si trovava in ospedale per far visita alla madre. Improvvisamente, l'aggressore avrebbe avuto uno scatto d'ira e avrebbe iniziato a insultare il dottore, per passare poi alle botte. Dopo aver buttato a terra il medico, l'uomo lo ha colpito a una gamba procurandogli la frattura del femore in tre punti, tanto che la vittima è stata subito operata nel suo stesso ospedale.

Il figlio della donna ricoverata è stato invece fermato dai carabinieri del Radiomobile, subito intervenuti. Stando a quanto emerso, si tratta di un 56enne italiano, invalido civile al 100% e in cura al Cps di Monza per disturbi del comportamento. L'uomo è stato sottoposto al Tso e indagato: militari e autorità giudiziaria stanno ora valutando l'applicazione di misure cautelari e di sicurezza.