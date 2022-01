Siringhe e degrado nei bagni della stazione: "Abbiamo paura di entrare"

"Abbiamo paura di ammalarci. La mattina quando entriamo nei bagni per pulire ci viene il voltastomaco: siringhe buttate per terra e nei cestini, sporcizia ovunque, carta igienica in mezzo ai locali e poi i servizi intasati".

A parlare è uno dei lavoratori che si occupa della pulizia dei bagni pubblici all'interno della stazione di Monza. Una situazione di degrado denunciata anche da Salvatore Russo, consigliere comunale della Lega, che ha inviato alcune foto e video alla redazione di MonzaToday.

Le immagini parlano da sole: sporcizia, deiezioni in mezzo ai locali, bagni allagati, serrature rotte, e poi il problema delle siringhe. "Bisogna intervenire rapidamente per la salvaguardia della salute dei lavoratori e degli utenti - commenta il consigliere del Carroccio -. Già in passato i bagni erano stati chiusi, sempre per lo stesso problema".

Russo avanza due soluzioni. "O si chiudono definitivamente, creando comunque un disagio ai viaggiatori; oppure bisogna mettere all'ingresso una persona per la sicurezza".

I lavoratori già in passato avevano avanzato la richiesta di chiudere i servizi igienici. "Purtroppo la colpa non è dell'azienda - aggiunge il dipendente -. La colpa è di quelle persone incivili che utilizzano i bagni come stanze del buco. Per non parlare dei vandali: non è la prima volta che troviamo deiezioni per terra, pipì ovunque, e carta igienica rubata in continuazione o gettata nei bagni rendendoli così inutilizzabili".