Uno spazio di ascolto e di recupero per gli autori di atti persecutori

A Monza un progetto innovativo teso ad evitare che i protagonisti di atti persecutori, di violenza domestica e di cyberbullismo ripetano il reato. Il progetto - che si pone l'obiettivo di prevenire la violenza sulle donne - è stato presentato questa mattina, martedì 7 marzo, alla vigilia della Festa della donna. Il protocollo è stato sottoscritto dal questore Marco Odorisio, dal sindaco di Monza Paolo Pilotto, e dal presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (Cipm) Paolo Giulini.Con questa firma si rende completamente operativo il Protocollo Zeus in essere tra questura e Cipm per la “presa in carico” degli autori di tali odiosi reati.

Percorsi di recupero al centro civico

Il comune di Monza metterà a disposizione degli psicologi del Cipm spazi all’interno del centro civico di via Silva. Lì si svolgeranno gli incontri periodici tra le persone alle quali la Divisione anticrimine della questura notifica l’ammonimento del questore. Con questo provvedimento, infatti, agli ammoniti viene formalmente ingiunto di seguire un percorso di 'recupero' per comprendere (e non commentere più) questi deplorevoli atti. Questa procedura operativa si inserisce nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, messa in atto su tutto il territorio nazionale dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di collaborazione tra le questure e centri specialistici ai quali vengono indirizzati i soggetti che ricevono l'ammonimento. Ad oggi, sono 63 le questure che hanno già firmato, rinnovato precedenti accordi o avviato l’iter per la firma di analoghi protocolli.

Ottimi risultati a livello nazionale

Un provvedimento che a livello nazionale sta dando risultati confortanti: 2.398 ammonimenti nel 2020 (1.110 per violenza domestica, 1.288 per stalking); 2.898 ammonimenti nel 2021 (1.448 per violenza domestica, 1.450 per atti persecutori); 3.559 ammonimenti nel 2022 (2.016 per violenza domestica, 1543 per stalking), con una crescente diminuzione dei casi di recidiva. "La percentuale dei soggetti ammoniti che ha aderito al trattamento e che è, successivamente, stata denunciata per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori ha, infatti, un andamento decrescente nel tempo - riferiscono dalla questura monzese -. Se nel 2020 i soggetti denunciati per atti persecutori, dopo essere stati ammoniti, erano il 20% di tutti quelli a cui era stata irrogata la predetta misura di prevenzione, nel 2022 la percentuale è scesa al 9%; stesso andamento per le persone ammonite per violenza domestica. Nelle questure dove sono attivi accordi di collaborazione, le percentuali di recidiva scendono, nel 2022, al 7%".

Un aiuto anche alle vittime

Ma a Monza non si guarda solo a chi commette il reato, ma anche alle vittime. Infatti già dai mesi di gennaio e febbraio educatori, mediatori e assistenti sociali esperti nell’ascolto delle vittime vulnerabili aderenti al progetto “Un futuro in Comune, per essere affianco di chi è vittima” dello Sportello Giustizia Riparativa e Ufficio Vittime del comune di Monza e i partner di progetto “coop Dike” e “A&I” di Milano hanno affiancato operatori dell’Ufficio denunce della locale questura nell’accoglienza dei numerosi cittadini che quotidianamente affollano gli uffici di via Montevecchia. "L’affiancamento rientra nella prima fase di questo ulteriore progetto - per certi versi pionieristico - che prende le mosse dalla necessità, condivisa da Questura e Amministrazione comunale, e Procura della Repubblica, di sperimentare presidi prossimi alle vittime di reato nei luoghi in cui si manifestano più abitualmente i loro bisogni", precisano dalla questura. In particolare, nella fase iniziale, si stanno valutando le necessità degli utenti che si rivolgono all’Ufficio Denunce della Questura, orientandoli con colloqui mirati circa gli sportelli comunali competenti per le singole esigenze ed i servizi di ascolto presenti sul territorio. Nella seconda fase, si valuterà l’opportunità di dare vita, sempre in questura, a un presidio stabile, dove - parallelamente agli atti di denuncia/querela gestiti esclusivamente dal personale della polizia di Stato - i funzionari comunali e i mediatori dei loro partner di progetto accoglieranno le vittime, le informeranno sulla possibile partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, fornendo loro prime indicazioni sulle possibilità offerte dal sistema per la consulenza legale ed il sostegno psicologico, in costante raccordo con i referenti istituzionali della “Rete Antiviolenza Artemide”.