Spruzza lo spray al peperoncino a scuola e intossica i compagni

Uno studente ha spruzzato una bomboletta di spray al peperoncino all’interno della scuola. È accaduto questa mattina a Sesto San Giovanni, all’interno dell’istituto professionale Achille Grandi di viale Italia 548, intorno alle 10.30.

Diversi i ragazzi intossicati, seppure in maniera lieve, dopo la bravata, tutti tra i 14 e i 17 anni. Come riferito dall’agenzia regionale emergenza urgenza, nessuno avrebbe riportato gravi sintomi se non prurito e bruciore agli occhi. Sul posto sono accorse due ambulanze senza, però, che vi fosse necessità di trasportare feriti in ospedale. La polizia sta ricostruendo con precisione l’accaduto