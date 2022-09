Chiusura notturna dello svincolo di Verano Brianza sulla Ss36

Anas fa sapere che è prevista una chiusura notturna per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del sovrappasso di Verano Brianza, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti. A partire da questa sera, 7 settembre, verrà chiusa la rampa di ingresso dello svincolo Verano Brianza (chiometro 23,500), in direzione Milano, dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Cantiere notturno fino al 28 settembre

Il cantiere proseguirà, ad esclusione dei giorni festivi, fino al 28 settembre. Per effetto della chiusura al traffico della rampa di ingresso dello svincolo il traffico diretto a Milano sarà deviato lungo le viabilità comunali e provinciali con rientro in statale allo svincolo di Carate Brianza al chilometro 21,6.