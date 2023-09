Il 20enne che stacca a morsi un pezzo d'orecchio al proprietario del cane

Stava tranquillamente passeggiando per le vie del centro storico di Monza insieme al suo cane quando, improvvisamente, due ragazzi si sono avvicinati e hanno accarezzato l’animale. Poi i due giovani avrebbero iniziato a spintonare l’uomo – un cittadino inglese residente in città – e uno dei due si sarebbe scagliato contro e senza un apparente motivo con rapido morso ha staccato all'uomo la parte superiore dell’orecchio.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 18 settembre a Monza nella centralissima via Italia. Secondo la ricostruire della questura, intervenuta con una pattuglia della Volante, l’uomo sarebbe stato avvicinato dai due ragazzi italiani i quali, dopo aver chiesto di accarezzare il cane, senza un apparente motivo e nel mezzo della folla avrebbero iniziato a spintonarlo e a colpirlo con ripetuti pugni.

Ad un certo punto, uno dei due giovani, dopo averlo fatto cadere a terra gli si sarebbe scagliato addosso e con un rapido morso gli ha staccato la parte superiore dell’orecchio. Immediato l’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato trasferito subito all’ospedale San Gerardo di Monza dove gli è stato diagnosticato il distacco di circa 2,5 cm della parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi iniziale di 30 giorni.

Grazie alle testimonianze raccolte dai presenti e alle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno rintracciato e identificato il presunto aggressore. Sarebbe un ragazzo italiano di 20 anni ad avere tranciato con un morso l’orecchio dell’uomo. Da quanto riferito dagli inquirenti vittima e presunto aggressore non si conoscevano e alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una presunta risposta con ingiurie ai ragazzi che si erano fermati ad accarezzare il cane, con la conseguente colluttazione e morso all’orecchio della vittima. Il 20enne è stato poi accompagnato in questura e dopo gli accertamenti del caso è stato indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza per il reato di lesioni aggravate. Inoltre il questore Marco Odorisio ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale nei confronti del giovane 20enne.