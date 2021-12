Staccava ogni sera la corrente alla pista di pattinaggio, nei guai "sabotatore" del ghiaccio

Ogni sera staccava la corrente della pista di pattinaggio, ad Arcore. Manometteva la spina e lasciava senza alimentazione gli impianti. E la mattina successiva il gestore ritrovava tutto spento, con inevitabili disagi per l'attività e le condizioni della pista. Ora il "sabotatore" del ghiaccio è stato individuato.

A darne notizia sui social è stato il vicesindaco del comune brianzolo Pino Tozzi che ha spiegato che la persona che sistematicamente danneggiava la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Largo Arienti era stata fermata. L'uomo sarebbe stato sorpreso una delle sere passate proprio mentre si accingeva, per l'ennesima volta, a sabotare l'impianto. E si è ritrovato davanti anche i gestori con cui sarebbe venuto alle mani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma non è stata sporta alcuna querela.

A spingere l'uomo ad agire sarebbe stato il rumore - che riteneva fastidioso - del generatore in funzione. E così aveva deciso di metterlo a tacere. La pista di pattinaggio è ancora operativa e sarà a disposizione della famiglie e dei bimbi per le festività natalizie fino a metà gennaio.