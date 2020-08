Perseguitato e minacciato dalla ex: arrestata una vedova di 66 anni

Messaggi minatori e minacce. Secondo i carabinieri avrebbe persino chiesto ad alcuni ragazzi di picchiare e rubare il portafogli all'uomo di cui si era invaghita (un 54enne di Besana in Brianza). E per lei, vedova di 66 anni, incensurata, sono scattate le manette con l'accusa di stalking. È successo nel pomeriggio di giovedì 27 agosto quando i carabinieri di Besana in Brianza hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura nei confronti di una donna residente a Monticello Brianza (Lecco).

Tutto era iniziato nel giugno del 2019 quando la vita dell'uomo, dopo una brevissima relazione con la 66enne, si era trasformata in un incubo. Prima i messaggi minatori (che hanno raggiunto anche alcuni suoi cari), poi danneggiamenti alle sue proprietà. Infine la denuncia. E i carabinieri, al termine delle indagini, sono arrivati alla 66enne Brianzola che è stata ristretta agli arresti domiciliari.

Nella giornata di giovedì, inoltre, i detective hanno trovato e posto sotto sequestro "ulteriori prove del delitto" durante la perquisizione dell'abitazione della donna.