Si sono affrontati a coltellate in stazione: accompagnati al cpr

Sono stati trasportati rispettivamente ai cpr di Potenza e Bari i due uomini protagonisti di una violenta lite a colpi di coltello nei giardinetti di via Arosio, di fronte alla stazione ferroviaria.

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di martedì 27 giugno alla sala operativa della Questura di Monza. Sul posto sono subito accorse due volanti e gli agenti hanno individuato su una panchina un giovane marocchino di 25 anni, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell'ordine, a dorso nudo e sanguinante per alcune ferite procurate con un’arma da taglio. Trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo, grazie al racconto di alcuni testimoni i poliziotti hanno potuto stabilire come dopo un primo litigio verbale il 25enne fosse stato aggredito da un connazionale a lui sconosciuto. Che, brandendo un coltello, l'ha colpito al petto e alle braccia con vari fendenti, per poi allontanarsi velocemente dai giardini a bordo di un monopattino.

Ancora grazie alle testimonianze rese da alcuni presenti, e alle immagini della videosorveglianza comunale, gli agenti sono riusciti a risalire all'dentità dell'aggressore, un cittadino egiziano di 20 anni con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, richiedente asilo e e hanno poi diramato via radio la descrizione dell’aggressore alle altre pattuglie impegnate nel controllo del territorio. Un’ora dopo il fatto di sangue l'uomo è stato rintracciato in centro, anch’egli ferito e con varie ecchimosi alla mano sinistra, tanto da essere condotto anche per le cure del caso al San Gerardo. Portati entrambi in questura e ultimati gli accertamenti i due cittadini stranieri sono stati posti a disposizione dell’ufficio immigrazione: Che ha riscontrato come il 25enne marocchinofosse senza permesso di soggiorno e giunto in Italia da circa tre mesi, mentre l’aggressore un richiedente asilo in attesa di determinazione della commissione territoriale competente alla quale è però stata segnalata la violenta aggressione a colpi di coltello per il rigetto della relativa istanza.

Accertata la loro irregolare presenza sul territorio nazionale, e in considerazione di quanto accaduto di fronte alla stazione, in pieno giorno e in una zona altamente frequentata, destando parecchio allarme sociale tra i passanti, il questore Marco Odorisio ha immediatamente disposto il loro collocamento rispettivamente ai cpr di Potenza e Bari, dove sono stati accompagnati, nella giornata di mercoledì 28 giugno, dagli agenti della questura. Qui saranno trattenuti per il tempo strettamente necessario al loro definitivo rimpatrio.