Esce dalla stazione e un 20enne la strattona e le ruba la borsa: fugge ma viene arrestato

Era uscita dalla stazione di Monza e stava attraversando i giardini davanti allo scalo ferroviario quando, improvvisamente, è stata avvicinata da un ragazzo che ha provato a rubarle la borsetta. La donna, una 52enne, ha reagito. Poi il giovane l’ha spintonata, l’ha fatta cadere e le ha preso la borsa. Poi è fuggito.

Il fatto è accaduto intorno alle 19 di martedì 7 maggio a Monza. La donna ha gridato attirando l’attenzione di una pattuglia della polizia locale che era nelle vicinanze. Gli agenti hanno rincorso e fermato il giovane. Il ragazzo è stato fermato in stazione, al Binario 5, dove gli agenti lo hanno arrestato. Da ulteriori verifiche è emerso che il giovane aveva 20 anni ed era originario del Marocco. Senza fissa era destinatario di un ordine a lasciare l’Italia entro 7 giorni, emesso dal questore di Verona proprio il giorno prima (il 6 maggio).

Il 20enne è stato trasferito nel comando di via Marsala e poi sottoposto a rilievi foto dattiloscopici presso il vicino comando provinciale dei carabinieri. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e l’udienza è stata fissata per il 5 giugno. Il giudice ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e nel primo pomeriggio il giovane è stato trasferito nel carcere di Monza.