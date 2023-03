"Quella piccola perdita che avrebbe potuto diventare un lago"

"Un grazie agli operai di BrianzAcque che sono intervenuti tempestivamente e hanno evitato che quella piccola perdita, che chissà da quanto tempo faceva uscire un rigagnolo d'acqua, potesse creare danni più importanti. Piccola sì, ma per ripararla è stato necessario intervenire con uno scavo allestendo un cantiere davanti alla stazione di Monza".

A parlare è Salvatore Russo, componente del direttivo della segreteria cittadina della Lega e da sempre molto attento a quello che succede in città. Nei giorni scorsi Russo si trovava in stazione a Monza. Uscito per raggiungere la piazza antistante ha notato che da un tombino stava fuoriuscendo come un piccolo rigagnolo d'acqua. "Ho scattato le foto e ho subito avvisato BrianzAcque. Quella strana fuoriuscita che stava creando una sorta di pozzanghera mi ha subito allarmato".

La macchina operativa si è subito messa al lavoro e i tecnici sono giunti in stazione verificando l'origine e l'entità del danno. Dall'azienda riferiscono che si trattava di una perdita su una vecchia tubazione in ghisa. L’intervento è stato eseguito dal settore acquedotto. È stato però necessario allestire il cantiere e transennare l’area anche perché gli operai hanno dovuto togliere i sanpietrini che verranno riposizionati all’inizio della settimana prossima.