Vende la dose davanti agli agenti: spacciatore arrestato in stazione

Il fatto è accaduto alla stazione di Monza. Gli agenti in borghese della Polfer hanno assistito alla scena e fermato spacciatore e cliente

Scambio della dose davanti agli occhi degli agenti in borghese: la Polfer arresta uno spacciatore davanti alla stazione di Monza.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, durante un servizio antidroga, hanno arrestato un giovane per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, 27 anni, di nazionalità marocchina, pluripregiudicato, è stato fermato mentre consegnava una dose e prendeva in cambio una banconota di 20 euro. I poliziotti, in borghese, li hanno bloccati.

L’acquirente è stato trovato con circa 1 grammo di hashish ed è stato segnalato all’Autorità Amministrativa. Lo spacciatore, invece, sottoposto a perquisizione, è stato trovato con altri 16 grammi hashish e 105 euro ed è stato arrestato.