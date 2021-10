Ex alunna del liceo musicale vince un concorso nazionale canoro

La permanenza al liceo musicale Appiani di Monza è stata breve, ma intensa. Quel breve periodo lo ricorda ancora con immenso affetto: è lì che ha capito che la sua passione per la musica andava al di là del semplice passatempo. Era qualcosa di speciale: da coltivare.

Così che anche se non è riuscita a portare a termine il ciclo di studi nel prestigioso liceo, Stefania Scolari è grata all'istituto monzese soprattutto adesso che ha vinto il concorso nazionale "Canta anche tu". Uno tra i primi eventi dopo il lungo lockdown che, organizzato da Mauro Merlino - noto come l'imprenditore "Si green pass" che aveva manifestato anche a Monza - ha richiamato molti partecipanti da tutta l'Italia.

"Sono felice del traguardo raggiunto - racconta Stefania, 42 anni, che vive a Parma e lavora al Campus Universitario -. La musica è sempre stata una grande passione. Fin da piccolina. Ero attratta da tutti gli strumenti musicali ma, con il pianoforte, avevo un rapporto speciale". Poi, grazie anche a uno zio che vive in Brianza, poco più che adolescente ha tentato di fare il salto di qualità.

"Sapevo dell'esistenza del Liceo Musicale Appiani. Ho sostenuto l'esame d'ingresso e per un breve periodo l'ho frequentato. Ma, purtroppo, la distanza era troppo grande. Un impegno, per me ragazzina, all'epoca insostenibile. Ma di quel breve periodo ho conservato un ricordo stupendo. Lì ho avuto la conferma: la musica era la mia vita. Nel corso degli anni oltre alla passione per gli strumenti è arrivata anche quella per il canto". E adesso al via una tournèe che certamente la porterà a Monza.

"Finalmente si ritorna a vivere - commenta Merlino -. Finalmente ritornano i concerti e le serate dal vivo con il pubblico. Ne ero certo; con il green pass e con il rispetto delle indicazioni sanitarie, è stato possibile ritornare alla vita pre covid"