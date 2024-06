Stefano Conti, il brianzolo "dimenticato" in carcere a Panama

Ha 39 anni Stefano Conti, il brianzolo di Cesano Maderno che il 15 agosto 2022 è stato arrestato a Panama con accuse gravissime: tratta di persone con fini sessuali. Il trader rischia dai 20 ai 30 anni, ma si è sempre proclamato innocente. Il suo difensore, l'avvocato Vincenzo Randazzo, ha denunciato la situazione in cui il suo assistito ha vissuto nel periodo di prigionia a Panama. Come riporta il Giorno, il legale avrebbe raccontato che Conti, che ora ha ottenuto i domiciliari con il braccialetto elettronico lo scorso novembre dopo 423 giorni in condizioni disumane, rischia di rientrare in carcere e quello di Panama è uno dei peggiori al mondo. È lo stesso Conti che racconta delle terribili condizioni che ha vissuto prima dei domiciliari tra "sanguisughe, topi e scarafaggi giganteschi. Per mesi non ho visto un raggio di sole. E io ero fortunato, per così dire, perché c’è una tale corruzione là dentro che solo grazie ai miei soldi potevo permettermi anche quel pugno di riso".

Ha creduto di impazzire e nonostante le prove a suo carico stiano cadendo nessuno in Italia sembra interessarsi troppo alla sua sorte. Dopo oltre un anno in cella tra topi e scarafaggi ha ottenuto gli arresti domiciliari.

"Almeno, ha raccontato al Giorno, nel caso di Chico Forti di mezzo c’era un cadavere, in quello di Ilaria Salis un’aggressione. Nel mio caso non c’è nulla, rischio 30 anni per aver ingaggiato delle prostitute. Cosa dovrei fare io perché l’Italia venga a prendermi? Candidarmi alle presidenziali?".

Conti ha sempre dichiarato di non ave mai fatto niente per agevolare la prostituzione (che a Panama non è un reato) ma che semplicemente lui andava a donne. L'accusa invece sostiene che il 39enne facesse arrivare a Panama ragazze colombiane per farle prostituire. Secondo il trader "sono state inventate false prove e giudici corrotti".

L'intervento del deputato Andrea Di Giuseppe

A occuparsi del caso Conti è stato solo il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Di Giuseppe, eletto all’estero nella circoscrizione Nord e Centro America e che segue la vicenda del brianzolo da vicino. Il deputato Di Giuseppe lo scorso aprile ha dichiarato che "le accuse contro di lui erano state estorte dai pm, oggi le presunte vittime hanno ritrattato".

"Ero a Panama per assistere e seguire il nostro connazionale che ha vissuto 423 giorni in carcere - prima dei domiciliari ottenuti grazie al mio intervento e a quello del nostro Governo - dimenticato come molti altri in tutto il mondo dalla sinistra, che si interessa e sfrutta quanto accade a questa gente solo quando è utile per motivi politici. I parlamentari devono lavorare per garantire un giusto processo, far liberare eventuali innocenti e, quando possibile e se consentito dalle leggi internazionali, far trasferire i nostri carcerati in Italia dove dovranno continuare a scontare per intero la pena", ha dichiarato Di Giuseppe.













