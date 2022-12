Jesus il bambino malato di cuore rimasto senza casa e adottato dall'Armadio dei poveri

Immobili alla fermata dell'autobus in centro di Monza. Stretti accanto a lei a guardare fissi nel buio, infreddoliti nei loro vestiti ancora primaverili. Poi, improvvisamente, si accosta un'auto: alla guida Valery, una giovane donna che dopo il lavoro stava rientrando a casa. "Se state aspettando l'autobus ormai non passa più", ha detto con uno spiccato accento spagnolo. A quel punto l'inattesa risposta, proprio nella stessa lingua. "Non aspettiamo l'autobus - ha risposto la mamma -. Veniamo dal Perù. Le persone che ci avevano garantito ospitalità ci hanno sbattuto fuori casa e noi non sappiamo dove andare. Non ho soldi, cibo e lavoro. Sono qui con i miei due bimbi. Peraltro Jesus, il piccolino, non sta bene e ha la febbre".

A quel punto Valery (anche lei di origine peruviana), non ci ha pensato due volte e li ha ospitati a casa sua a Monza dove vive con il marito e la figlia. Una calda tazza di latte e biscotti per i piccolini (Jesus 3 anni e Zoe 8 anni) poi a letto. Mentre Valery è rimasta a parlare con Ilda scoprendo che quella mamma era disperata, lontana dal suo Paese e con il bimbo che non stava bene. Il giorno dopo, con il riposo che certamente ha aiutato il piccino, Valery ha deciso di andare a chiedere aiuto all'Armadio dei poveri l'associazione guidata da Roberta Campani che ha sede allo Spazio 37 (in via Borgazzi 37) e che da anni è diventata il punto di riferimento per le famiglie e le persone in difficoltà.

Jesus dovrà essere operato

"Jesus è stato portato al San Gerardo - racconta Roberta a MonzaToday -. I medici e gli infermieri sono stati gentilissimi e molto cortesi e hanno subito messo in contatto la mamma con i colleghi dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il piccolino, infatti, presenta un problema cardiaco e necessita un intervento chirurgico". Ma nel frattempo c'era anche da dover gestire la situazione di Ilda e della sua bambina. A quel punto il miracolo di Natale: Valery che quella sera aveva trovato la mamma con i due bimbi alla fermata dell'autobus, malgrado le difficoltà economiche si è messa una mano sul cuore e ha garantito la sua disponibilità ad ospitare i tre connazionali. Ma aveva bisogno di una mano."L'Armadio dei poveri si occuperà della spesa settimanale, non solo per Ilda e i suoi figli - prosegue Roberta Campani -. Ma anche per Valery che tra pochi mesi partorirà, per la figlia e per il marito. Naturalmente saremo a disposizione anche per i vestiti e il disbrigo delle pratiche burocratiche e dei colloqui con i medici quando il piccolo Jesus verrà ricoverato in ospedale".

Un Natale di serenità per il piccolo

Un miracolo di Natale che è avvenuto in Brianza e al quale neppure Roberta riesce a credere. "Sono impegnata nel mondo del volontariato da tanti anni, ma una triste vicenda come quella di Ilda e dei suoi bambini non l'avevo mai vista. Naturalmente abbiamo già avvisato le forze dell'ordine che stanno seguendo questa delicatissima vicenda. Intanto Jesus adesso può festeggiare felice il Natale: non solo ci sarà una tavola imbandita, ma anche qualche dono sotto l'albero. Ma soprattutto la certezza che adesso lui, Ilda e Zoe non sono più soli e quella drammatica esperienza di trovarsi al freddo in mezzo alla strada sarà solo un ricordo. Un brutto e triste ricordo".