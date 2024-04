Chiusa in tutta fretta la strada a Monza: ecco cosa sta succedendo

Sono ancora al lavoro gli operatori intervenuti a seguito della richiesta da parte del comune in via Aliprandi, a Monza, all'intersezione con via Vittorio Emanuele, a seguito di una perdita d'acqua che ha finito per allagare la strada.

Sul posto, dopo la segnalazione di oggi, 25 aprile, da parte dei residenti, sono giunti anche gli agenti della polizia locale che con l'apposita segnaletica hanno chiuso la via al transito e hanno provveduto a deviare il traffico veicolare.

Il guasto sembrerebbe essere stato determinato dalla rottura di un tubo in prossimità del negozio di abiti da sposa Novia, all'altezza del ponticello di via Aliprandi dove l'acqua del Lambro devia nel Lambretto.