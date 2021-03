Vie al buio da tre giorni nel quartiere monzese, i residenti: "Senza luce sono pericolose"

Le luci dietro alle finestre delle abitazioni private, un led acceso sopra il portone di un capannone e poi il nero del buio di Monza dopo il coprifuoco, con un'intera zona rimasta senza luci. Con le strade completamente al buio, senza illuminazione ormai da tre giorni. Questa la segnalazione arrivata in redazione da parte di un cittadino monzese che abita in zona

Si tratta di un "disservizio abbastanza grave che sembra irrisolvibile da ormai venerdì sera" spiega C., cittadino monzese. A restare al buio da ormai tre giorni sono le vie Medici, via Schiaffino, via Abba e via Sertorio dove - spiega - "manca completamente illuminazione stradale".

"Ho personalmente sollecitato un supporto al numero Enel indicato sul sito del comune venerdì sera, sabato sera, domenica sera, lunedì mattina e anche la sera senza mai vedere un minimo intervento". E ancora "le vie sono completamente senza attività commerciali, quindi totalmente buie e estremamente pericolose".

Siamo in attesa da parte dell'operatore che gestisce il servizio di un riscontro relativo alla sistemazione del problema e all'eventuale tempistica: al momento non abbiamo ricevuto ancora risposta. Invece dal comune di Monza ci informano che l'ufficio Mobilità, Viabilità e Reti ha ricevuto in mattinata la segnalazione e ha provveduto a informare Enel del guasto per la pianificazione di un intervento di ripristino.