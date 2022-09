Si gioca Monza-Atalanta: ecco le strade chiuse (e i divieti dalle 10 del mattino)

Il Monza scende nuovamente in campo in casa. Lunedì 5 settembre alle 18.30 all'U-Power Stadium i ragazzi di mister Stroppa affronteranno la Dea, nella speranza di portare a casa almeno un punto.

Per l'occasione scatta il piano dei divieti di sosta e di circolazione. Come si legge sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza il giorno 5 settembre dalle 14 fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero

Volley; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; è vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, nelle aree sopra citate;è vietata la circolazione lungo via F. Tognini;

Inoltre è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le G. B. Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio dell'Iper; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati: di via F. Tognini, di v.le Sicilia nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi, di v.le G. B. Stucchi semicarreggiata direzione sud.

Dalle 14 fino al termine del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione dei funzionari della polizia locale ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati è vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi semicarreggiata direzione sud: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione.

Vietata la circolazione lungo v.le Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani: la viabilità in direzione ovest (centro città) sarà garantita lungo la semicarreggiata sud (normalmente utilizzata per il transito direzione est) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione. Pertanto i veicoli che transitano in via A. Modigliani, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra; in via L. Zuccoli, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto; in v.le Sicilia, giunti all’intersezione con via A. Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; nella rotatoria disciplinante l’intersezione Sicilia / G. B. Stucchi, giunti in prossimità dell’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.

Si segnala che è vietata la circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa e dei dipendenti di Thermo Fisher Scientific di turno nella fascia oraria della manifestazione. I veicoli in transito in via A. Modigliani, in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare in via della Guerrina direzione via A. Correggio; in via della Guerrina, provenienti da via A. Correggio, giunti all’intersezione con via A. Modigliani hanno l’obbligo di svolta a destra e/o a sinistra; in via don A. Valentini, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a destra; in via G. de Chirico, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; in v.le G. B. Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto.

Si ricorda che è vietata la circolazione lungo via I. Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. L. Kullmann Modigliani e v.le G. B. Stucchi. Pertanto i veicoli che transitano in via G. L. Kullmann, giunti all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; in via Cantalupo, giunti all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; in via A. Poliziano, giunti all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra.

Vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le Sicilia e l’intersezione con v.le Libertà: è vietata la circolazione lungo v.le Sicilia, in afflusso verso il centro città (direzione ovest), nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le G. B. Stucchi e via A. Modigliani; il semaforo all'incrocio via Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti. Pertanto tutti i veicoli circolanti in via Pompei, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, devono fermarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su v.le Sicilia, in ambo i sensi di marcia.

Infine dalle 10 del mattino fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la sosta , con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati lungo v.le Sicilia lato cvc dispari, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le G. B. Stucchi e via A. Modigliani.