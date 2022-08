Ecco tutte le strade chiuse per la partita Monza-Frosinone

Coppa Italia: il Monza scende in campo contro il Frosinone. Strade chiuse e divieti per chi domenica 7 agosto percorrerà le vie vicino allo stadio U-Power dove alle 21.15 si giocherà la partita di Coppa Italia.

Come si legge sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza "Il giorno 7 agosto 2022 dalle 17:30 fino al termine della manifestazione sportiva in

premessa a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 a eccezione dei veicoli autorizzati è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley (park arancione); è vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, nelle aree sopra citate; è vietata la circolazione lungo via Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita ivi sita; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Tognini; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo il controviale di viale Stucchi, direzione Villasanta, posto lungo il lato civici pari dello stesso viale, eccetto mezzi di pronto intervento e autorizzati.

Inoltre dalle 17:30 fino al termine del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica: è vietata la circolazione lungo viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi. Pertanto: i veicoli circolati in via A. Modigliani, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra; i veicoli circolati in via L. Zuccoli, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto; i veicoli circolati in v.le Sicilia, giunti all’intersezione con via A. Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; i veicoli circolanti nella rotatoria disciplinante l’intersezione Sicilia / G. B. Stucchi, giunti in prossimità dell’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.



E ancora dalle 17:30 fino al termine del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati a tutti i veicoli così definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992: è vietata la circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi. Pertanto i veicoli così definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolati: in via A. Modigliani, in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare in via della Guerrina direzione via A. Correggio; in via della Guerrina, provenienti da via A. Correggio, giunti all’intersezione con via A. Modigliani hanno l’obbligo di svolta a destra e/o a sinistra; in via don A. Valentini, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a destra; iin via G. de Chirico, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; in v.le G. B. Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto.