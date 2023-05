Le strade chiuse oggi in città per Monza-Napoli

I campioni d’Italia giocano a Monza. Domenica 14 maggio a Monza alle 15 all’U-Power Stadium si giocherà il match tra i biancorossi e gli azzurri di Spalletti. Naturalmente verrà riorganizzata la viabilità nelle strade nei pressi dello stadio e, per chi vorrà raggiungerlo con la navetta, il servizio con partenza e arrivo in piazza Castello.

I divieti di circolazione e di sostasono scattati già alle 7 del mattino. Come si legge sull’albo pretorio del comune di Monza dalle 7 fino al termine della manifestazione è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio, a eccezione dei veicoli autorizzati: nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione lungo via Tognini. È vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni lungo la passerella ciclopedonale su viale Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio dell’Iper. È vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati: di via F. Tognini; di viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e viale Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; di viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley a eccezione dei veicoli autorizzati.

Dalle 7 fino al termine del deflusso veicolare è vietata la circolazione lungo viale G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud; lungo viale Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con via Stucchi e via Modigliani; lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viaòe G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di turno di turno nella fascia oraria della manifestazione delle ditte lungo il vialone; lungo via Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Kullmann e viale Stucchi.

Inoltre dalle 16.30 fino al termine del deflusso veicolare è la vietata la circolazione lungo viale Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con viale Libertà; lungo viale Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi Stucchi e via Modigliani. L’impianto semaforico disciplinante intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti.