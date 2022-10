Tutte le strade chiuse ad Halloween (ma per la partita del Monza)

La sera di Halloween Monza sarà blindata. Nessuna grande festa in programma, ma la partita casalinga del Monza. Lunedì 31 ottobre i bagaj scenderanno in campo alle 20.45 contro il Bologna.

Come si legge sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza il 31 ottobre dalle 16.30 fino al termine della manifestazione sportiva

è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio (a eccezione dei veicoli autorizzati): nell’area prospiciente lo stadio U-Power Stadium posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; è vietata la circolazione lungo via F. Tognini;

Inoltre è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le G. B. Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio dell'Iper.

Vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati: di via F. Tognini; di v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B.

Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; di v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud; nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero

Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero

Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati.

Inoltre dalle 16.30 fino alla fine del deflusso veicolare è vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione; è vietata la circolazione lungo v.le Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani: la viabilità in direzione ovest (centro città) sarà garantita lungo la semicarreggiata sud (normalmente utilizzata per il transito direzione est) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione; è vietata la circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di turno di turno nella fascia oraria

della manifestazione citata in premessa, delle seguenti attività (Roche Diagnostics Spa, Thermo Fisher Scientific Inc, Iper e Unieuro Spa con punto vendita in via della Guerrina 98).

E ancora è vietata la circolazione in via Nievo; lungo v.le G. B. Stucchi in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le Sicilia e l’intersezione con v.le Libertà: lungo v.le Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le G. B. Stucchi e via A. Modigliani;

Inoltre il semaforo all'incriocio Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti. Pertanto tutti i veicoli, così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti in via Pompei, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, devono fermarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su v.le Sicilia, in ambo i sensi di marcia.