A Monza arrivano centinaia di bersaglieri, ecco le strade chiuse per la parata

Centinaia di bersaglieri arriveranno a Monza domenica 5 giugno in occasione del raduno provinciale dell'Associazione. Il capoluogo brianzolo accoglierà i partecipanti che, come avevano già annunciato gli organizzatori a MonzaToday, giungeranno in città anche da fuori provincia.

Il programma prevede alle 9 l'ammassamento nel cortile della Villa Reale, alle alle 9.30 l'alzabandiera e poi la partenza della sfilata (naturalmente correndo) per raggiungere piazza Trento e Trieste. L'evento è stato organizzato dalla sezione cittadina Luciano Manara, con il patrocinio del comune di Monza e del Consorzio Parco e Villa Reale.

Saranno presenti anche le fanfare di Seregno e di Lonate Pozzolo. Grande l'attesa tra i bersaglieri monzesi. L'Associazione, intitolata a Luciano Manara, conta circa 70 soci. Bersaglieri in congedo che hanno ancora vivo il senso di appartenenza al Corpo. Oltre alla presenza di centinaia di simpatizzanti. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state programmate alcune modifiche temporanee alla vibilità.

Come cambia la circolazione per il raduno

Per il passaggio del raduno provinciale Associazione Nazionale Bersaglieri di Monza, domenica 5 giugno dalle ore 9:30 sino alle ore 11:00 e comunque fino al passaggio della manifestazione, è vietata la circolazione, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti al Raduno, con esclusione dei mezzi autorizzati a seguire il corteo e dei mezzi di pronto intervento lungo il seguente percorso:

Villa Reale (partenza),

v.le Reg. Margherita ,

p.zza G. Citterio,

via M. d'Azeglio,

via F. Zanzi,

via L. Villa,

via P. Aliprandi,

via Vittorio Emanuele,

p.zza Roma,

l.go IV novembre,

p.zza G. Carducci,

l.go XXV Aprile,

p.zza Trento e Trieste (arrivo)

Saranno deviate anche alcune linee di autobus e istituite dlele fermate temporanee.