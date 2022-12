Doppi cantieri per fibra ottica e fogne: tutte le strade chiuse

A partire dalla prossima settimana disagi per gli automobilisti che dovranno attraversare Villasanta. Saranno infatti in corso diversi cantieri: Fastweb e Brianzacque dovranno effettuare alcuni interventi che prevedono modifiche viabilistiche.

Da lunedì 12 dicembre fino al termine dei lavori il tratto di via Resega tra via Montello e Baracca sarà chiuso al traffico per interventi sulla rete idrica di Brianzacque. A seguire, per interventi sulla rete fognaria, sarà chiusa al traffico la via Baracca tra viale della Vittoria e via Resega sempre a cura Brianzacque. Saranno presenti indicazioni per percorsi alternativi.

Da martedì 13 fino al termine dei lavori, su via Risorgimento direzione nord, dalle 9 alle 17 tra Via Mameli e Strada dei Boschi, possibili deviazioni o sensi unici alternati per consentire i lavori di posa della fibra ottica Fastweb.