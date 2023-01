Le vie di Monza dove non c'è più il divieto per la pulizia delle strade

A Monza si torna al passato. Di nuovo nessun divieto di sosta quando passeranno i mezzi per la pulizia della strada. Ma non in tutta la città. La sperimentazione partirà dal quartiere di San Fruttuoso.

Come si legge sull'albo pretorio del comune di Monza dall'1 febbario al 28 febbraio è sospeso il divieto di sosta in concomitanza della pulizia srtrade nelle vie: Baradello (ambo i lati), Bormida (ambo i lati), Caduti di Nassirya (ambo i lati), Chienti (ambo i lati), della Boscherona (ambo i lati), della Novella (ambo i lati), Iseo (ambo i lati), Maestri del Lavoro (ambo i lati), Marelli (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tanaro e il confine territoriale con Cinisello Balsamo), Melacca (ambo i lati), Mera (ambo i lati), Montanari, Monte Albenza (ambo i lati), Monte Ceneri (ambo i lati), Monviso (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Volterra e l’intersezione con viale Lombardia), Po (ambo i lati), Sarca (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Taccona e il civico 12), Sele (ambo i lati), Scrivia (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Mornerina e il civico 9), Stradella (ambo i lati), Taccona (ambo i lati), Tagliamento (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Lombardia e

l’intersezione con via della Boscherona), Tanaro (ambo i lati), Tazzoli (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Montanari e l’intersezione con via Marelli), Tevere (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tanaro e il civico16), Tevere (ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 16 e l’intersezione con via Sarca), Tiro a Segno (ambo i lati), Valosa di Sopra (ambo i lati), Valosa di Sotto (ambo i lati), e Volterra (ambo i lati).