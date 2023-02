Il comune brianzolo dove le strade si sono "colorate" di rosso

Le strade di Vimercate sono diventate - a tratti - rosse. Si tratta di spazi pedonali evidenziati con vernice colorata per aumentare la sicurezza di pedoni e passanti.

L'intervento è stato effettuato nella giornata di mercoledì e, come spiegano dal municipio, ha coinvolto il centro storico di Vimercate dove sono stati evidenziati con della vernice rossa degli spazi riservati ai pedoni. "La creazione di questi nuovi spazi, come lo è stata la recente istituzione in centro storico della zona a 30 km/h fanno parte del progetto ideato dalla Polizia locale per la moderazione dell'aggressività del traffico nel centro storico. Progetto che la Giunta Comunale ha approvato nel novembre del 2022" specificano da palazzo Trotti.

Dopo la creazione della zona a 30km/h, questa è una nuova modalità per la moderazione del traffico e l'incremento delle condizioni di sicurezz. E così a Vimercate si è pensato alla creazione di spazi riservati ai pedoni con una colorazione di fondo (vernice stradale di colore rosso) in modo tale da incrementare la percezione da parte dei conducenti dei veicoli dei percorsi sulla strada riservato appunto ai pedoni.

Dove sono le strade "rosse" a Vimercate

I nuovi spazi sono stati realizzati in via Battisti su entrambi i lati della strada, nel tratto compreso tra via Ospedale e l’ingresso pedonale della biblioteca comunale da un lato e nell'altro tra via Bonsaglio e piazza Unità d’Italia; in piazza Unità d’Italia tratto compreso tra l’ingresso del palazzo Municipale e via Papa Giovanni XXIII e un collegamento tra l’attraversamento pedonale posto sul lato sud del sagrato della Chiesa ed il percorso pedonale posto sul lato ovest del medesimo sagrato; via Mazzini tratto compreso tra piazza Santo Stefano e piazza San Lorenzo;via Mazzini nel tratto compreso tra via Garibaldi e l’intersezione con via Pinamonte; area di parcheggio di via Terraggio Molgora con evidenziazione del percorso pedonale esistente posto tra la componente carrabile del parcheggio e la zona di stazionamento dei veicoli; e in piazza Roma percorso pedonale di nuova istituzione, tratto compreso tra i civici 1 e 8 (lato sud di piazza Roma, lato non servito da marciapiede).