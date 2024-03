Strage di Erba, oggi si decide: per Rosa e Olindo arrivano giornalisti da tutto il mondo

Olindo Romano e Rosa Bazzi, 62 e 60 anni, condannati all'ergastolo in tre gradi di giudizio, oggi 1° marzo 2024 saranno di nuovo insieme in un'aula di tribunale dove si deciderà della loro sorte. Alla Corte d'Appello di Brescia si discuterà infatti se rendere ammissibile la richiesta di revisione del processo, così come riferisce Lecco Today. La tensione è altissima e per l'occasione è stato montato un maxi schermo fuori dall'aula per permettere ai molti giornalisti provenienti da tutto il mondo di seguire cosa accede in aula dove comunque non sarà possibile effettuare riprese. I coniugi Romano saranno presenti, assente invece la famiglia Castagna che sono convinti che la verità sia già stata dimostrata con le precedenti condanne.

Intanto nella mattina del 28 febbraio a Erba in piazza del mercato, non ontano dal luogo della strage, sono apparse le statue di Rosa e Olindo, due sculture (qui il video) a grandezza naturale. I due soggetti posti davanti a una videocamera rivestita in oro sono ritratti nella celebre posa della performance con arco e freccia di Marina Abramovic e Ulay: "rest energy". Non si trattava però di una polemica giudiziaria, ma di un'opera del lecchese Nicolò Tomaini che ha rivendicato la performance sulle sue pagine social: era un attacco alla "società dello spettacolo".