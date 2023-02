'Striscia la notizia' torna in Brianza: ecco perché

Capitan Ventosa torna in Brianza. L’inviato di ‘Striscia la notizia’ è venuto a Cesano Maderno per monitorare la triste abitudine di attraversare i binari quando il passaggio è livello è chiuso. Un fatto che alcune settimane fa ha visto anche la tragica morte di un uomo. Il servizio – che è andato in onda ieri sera giovedì 23 febbraio – ha visto Capitan Ventosa controllare i cesanesi. Dalle 7.30 un continuo via via di studenti, genitori, nonni con bambini che quando le sbarre erano abbassate continuavano comunque ad attraversare i binari per raggiungere la parte opposta della strada. C’è chi, persino, si portava dietro la bicicletta.

Capitan Ventosa ha ammonito gli imprudenti brianzoli che, comunque, hanno sottovaluto la pericolosità del proprio gesto, spesso dando la colpa ai lunghi tempi di attesa delle sbarre abbassate che arrivano fino a 20 minuti.

Il simpatico inviato di ‘Striscia la notizia’ li ha ammoniti e soprattutto ha ricordato che il passaggio a livello si attraversa solo quando le sbarre sono alzate. Infine ha ricordato il progetto che vedi coinvolti comune e Ferrovie Nord e che prevede la realizzazione di un sottopasso per evitare altre tragedia. Capitan Ventosa ha infine ricordato che sono circa 70 le persone che ogni anno in Italia perdono la vita per questa imprudenza.