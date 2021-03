Studente minorenne sorpreso con la droga in strada a Vimercate, a casa dosi nel marsupio

Camminava in strada con la droga addosso. E a casa, nascoste in un marsupio, hashish e marijuana insieme a tutto il materiale per confezionare le dosi e un bilancino di precisione. Un ragazzo di 17 anni, studente incensurato, residente a Busnago, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Il minorenne è stato sorpreso dai militari in via Rossino, nei pressi di un boschetto, e fermato per un controllo: addosso al giovane il personale dell'Arma ha trovato sei involucri contenenti marijuana per un totale di circa quattro grammi e due dosi di hashish per cinque grammi circa insieme a 110 euro in contanti probabile provento dell'attività di spaccio.

FOTO - La droga sequestrata

I controlli sono poi proseguiti in casa del ragazzino, a Busnago. Qui i carabinieri hanno rinvenuto altri 24 grammi di hashish, sette di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente insieme al kit per la preparazione delle dosi sono stati sequestrati. Per il 17enne invece si sono aperte le porte del carcere minorile Beccaria di Milano.