Studentessa minorenne scomparsa nel nulla a Paderno Dugnano: inadagano i carabinieri

Non si hanno sue notizie dallo scorso 22 febbraio e le ricerche della giovane studentessa dell'Istituto Gadda di Paderno Dugnano sono attive su tutto il territorio. Al momento le forze dell'ordine non hanno ancora rilasciato le sue generalità, l'unica cosa nota è che la ragazza avrebbe meno di 17 anni. Una storia che spaventa: la studentessa il giorno della scomparsa si è svegliata e preparata come ogni mattina per andare a scuola dove però non è mai arrivata. I carabinieri si stanno occupando della vicenda con il massimo riserbo. Tutti, dai compagni ai dirigenti e insegnanti dell'Istituto, stanno collaborando. In aggiornamento.