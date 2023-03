Trenta studenti chiamati in questura (per conoscere la polizia di Stato)

Studenti brianzoli in questura. Nelle vesti, però, di visitatori alla scoperta dell'organizzazione e dei servizi della polizia di Stato. Nella mattinata di ieri, venerdì 3 marzo, 30 studenti del liceo delle Scienze umane dell'istituto monzese Maddalena di Canossa sono stati accolti nella questura monzese per conoscerne l'organizzazione e il lavoro svolto dagli agenti.

La visita è partita dalla sala operativa, cuore pulsante dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalla squadra volanti. Qui ai ragazzi è stata spiegata l’articolazione del sistema sicurezza della provincia di Monza e della Brianza ed in particolare la peculiarità della polizia di Stato e della questura preposta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sia per quanto concerne le attività ordinarie, sia per la gestione di eventi. Hanno potuto assistere, in prima persona, alla gestione delle chiamate che arrivano al numero unico di emergenza 112 e le modalità di gestione da parte degli operatori.

I ragazzi hanno poi proseguito la visita con il Gabinetto di polizia Scientifica sia nell’ambito dell’accertamento dell’identità personale con l’acquisizione delle impronte digitali, sia con la conoscenza degli strumenti e delle attività necessarie per la repertazione delle tracce del reato e della scena del crimine.

Un ulteriore spazio è stato dedicato all’educazione stradale con gli utili consigli forniti dagli operatori della sezione polizia Stradale di Monza su come frequentare in sicurezza l’ambiente della strada e i veicoli che in genere usano i giovani per muoversi in città, cercando di sensibilizzarli e responsabilizzarli.

Gli studenti hanno infine avuto l’opportunità di conoscere un’unità cinofila antiesplosivo che ha mostrato ai giovani alcuni video nei quali veniva illustrata la particolare realtà operativa di questa specialità, mettendo in risalto la simbiosi lavorativa della coppia cane-addestratore, indispensabile per raggiungere l’obiettivo lavorativo, nei particolari scenari degli interventi antiterrorismo. Ultima tappa la pantera della polizia di Stato, confrontandosi con gli agenti che ogni giorno sono impegnati sulle strade per garantire la sicurezza ai cittadini.