I giovani cuochi dell'Olivetti preparano i pasti per i volontari degli hub vaccinali

L'iniziativa è inserita nel progetto Giovani in Villa

Gli studenti dell’Olivetti di Monza si mettono ai fornelli per preparare un pranzo per i volontari che prestano servizio ai centri vaccinali.

Lunedì 24 maggio gli studenti dell'Istituto alberghiero di via Lecco hanno preparato una cinquantina di pasti che sono stati consegnati ai medici, agli infermieri e ai volontari della Protezione Civile che prestano servizio negli hub vaccinali dell’ex Philips e in Autodromo. Un menù a km zero utilizzando la patata bianca di Oreno, l’asparago rosa di Mezzago, il pane multicereali e di farina di mais, e i biscotti di San Gerardo.

“I ragazzi hanno fatto grandi sacrifici durante la pandemia che ha cancellato un “pezzo” della loro vita, per oltre un anno “sospesa” – commenta l’assessore alle politiche giovanili Federico Arena - Adesso, con questa iniziativa, i giovani aiutano chi è in prima linea contro il covid. È una presa di coscienza che ci aiuterà a uscire tutti insieme da questa tragedia”.

L'iniziativa è inserita nel progetto Giovani in Villa finanziato con oltre 84 mila euro dal bando regionale “Lombardia è dei giovani” (per un valore complessivo di 120 mila euro): il 29 maggio, festa della Lombardia, una diretta dalla Villa Reale proporrà l’evento conclusivo sulle pagine Social Network del Comune.

L’obiettivo è riportare i giovani al centro della scena, ridargli un ruolo da protagonisti. I partner del progetto, guidato dal Comune di Monza (ente capofila), sono: Comune di Besana in Brianza, di Bovisio Masciago, di Concorezzo, di Lentate sul Seveso, Olivetti, liceo artistico Valentini, asssociazione Antonia Vita Carrobiolo e Associazione Culturale Liberi Svincoli.