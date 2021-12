A bordo delle volanti e in centrale operativa, studenti monzesi poliziotti per un giorno

Studenti monzesi poliziotti per un giorno. Sono arrivati in questura a bordo dell’autobus della polizia di Stato, hanno visitato gli uffici di via Montevecchia e la sala operativa dove ogni giorno gli agenti rispondono alle richieste di intervento e di aiuto dei cittadini. Poi, come veri agenti in missione speciale, sono saliti sulle auto della polizia.

Nella mattinata di lunedì 20 dicembre, la questura di Monza e della Brianza ha aperto le sue porte agli alunni della scuola elementare dell’istituto comprensivo San Fruttuoso di Monza. I piccoli hanno visitato la centrale operativa e osservato le attività degli operatori che ricevono le richieste di intervento provenienti dalla cittadinanza e coordinano le attività degli equipaggi in servizio sul territorio. Hanno visto da vicino e sono saliti a bordo delle vetture della Polizia di Stato e hanno conosciuto anche il cane-poliziotto e le sue doti speciali.

Nel corso dell’iniziativa è stato svolto dal personale della Sezione Polizia Stradale di Monza un momento formativo sull’educazione stradale: attraverso la visione di video, i bambini potranno sperimentare le regole della circolazione stradale attraverso dei giochi educativi su un percorso che verrà allestito sul piazzale della Questura. Per tutti poi un regalo speciale per ricordare questa giornata: un cappellino e uno zainetto con il logo della polizia.