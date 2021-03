"Un uomo si vuole suicidare", salvato (e poi arrestato): doveva essere in carcere

Per l'uomo è scattato l'arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione che pendeva su di lui per una rapina aggravata di 15 anni fa. Il gesto dimostrativo di protesta a Vimercate

Si è affacciato dal ballatoio del palazzo in piazza Marconi e si è sporto, deciso a lasciarsi cadere di sotto e a farla finita. Il gesto disperato e di protesta di un uomo di 44 anni mercoledì pomeriggio non è passato inosservato ai passanti che dal centro di Vimercate hanno dato l'allarme al 112 facendo così accorrere in piazza le pattuglie del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri della compagnia cittadina.

Il gesto disperato di protesta e i soccorsi

Una volta sul posto i militari hanno cercato di raggiungere l'uomo - un 44enne italiano che già in passato aveva inscenato manifestazioni di protesta per attirare l'attenzione dell'amministrazione comunale - provando a instaurare un dialogo. E poco dopo l'uomo ha fatto qualche passo indietro, spiegando ai carabinieri di essere in difficoltà per la propria precaria situazione lavorativa e perchè senza una sistemazione abitativa. Motivo per cui aveva scelto di minacciare di togliersi la vita proprio dal quadrilatero di piazza Marconi dal complesso dove trovano spazio insieme ad attività commerciali anche alcuni uffici comunali.

L'arresto

In seguito agli accertamenti effettuati è emerso che sul suo conto ci fosse un ordine di carcerazione emesso solo qualche giorno fa dall'ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lecco per un rapina aggravata commessa quindici anni fa a Cernusco Lombardone. Il 44enne è stato così accompagnato in carcere a Monza per espiare una pena di un anno e quattro mesi come disposto dall'autorità giudiziaria.