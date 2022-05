Spari al cimitero, uomo trovato senza vita a Monza

Sono stati alcuni cittadini presenti all'interno del cimitero a chiamare i soccorsi e a dare l'allarme dopo aver sentito alcuni spari tra i vialetti del camposanto. Purtroppo al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine e del personale del 118 non c'era già più nulla da fare. Un uomo di 87 anni è stato trovato senza vita, a Monza, nella tarda mattinata di lunedì 23 maggio.

Il dramma

Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto tra i vialetti del camposanto di via Tintoretto, nei pressi di una tomba di famiglia. Il dramma si è consumato intorno a mezzogiorno e sul posto è intervenuta la polizia di Stato insieme al personale della polizia locale e un'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso che sarebbe stato causato verosimilmente da un colpo di arma da fuoco su cui ora sono in corso accertamenti.

Dalla questura è arrivata la conferma che si è trattato di un gesto volontario. L'area è stata momentaneamente delimitata per effettuare gli accertamenti necessari.