Si getta sui binari della metro, morta ragazza di 28 anni brianzola

Una ragazza di 28 anni è morta travolta da un treno della metro M1 a Milano. La giovane, secondo le prime informazioni, si sarebbe gettata sui binari.

Il suicidio si è consumato poco prima delle 11 di martedì, all'interno della fermata metro Villa San Giovanni, lungo la linea rossa. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato ambulanza e automedica ma purtroppo per la giovane, originaria della Brianza, non c'era più nulla da fare. È morta sul colpo.

Oltre la personale sanitario e agli incaricati dell'Azienda trasporti milanesi, sul luogo - la fermata si trova in viale Monza - sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e diverse volanti della polizia. Il caso è seguito dalla polmetro.

Suicidio in metro, linea rossa sospesa

Atm informa che "la circolazione è sospesa tra Gorla e Sesto FS. Sono in corso i soccorsi dopo un tentativo di suicidio. A Gorla - suggerisce l'azienda ai suoi passeggeri - scendete e prendete i bus per proseguire il viaggio. I bus fermano in corrispondenza della stazioni. In alternativa a Sesto FS, considerate Centrale, Garibaldi o Lambrate".

"Abbiamo organizzato un servizio di oltre 30 bus che collegano le stazioni tra Gorla e Sesto 1° Maggio FS. I bus fermano in corrispondenza delle stazioni", specificano su Twitter.