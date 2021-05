La dea bendata bacia la Brianza: vinti oltre 33mila euro al Superenalotto

La fortuna bacia (nuovamente) Monza. Alla tabaccheria Peveri di via Goldoni sono stati vinti oltre 33 mila euro al Superenalotto.

Esattamente 33.425,65 euro. Un bel gruzzoletto che verrà diviso in 49 quote. “Siamo generosi, non amiamo tenerci la fortuna solo per noi un cliente – spiega ironicamente Alessandro Peveri, titolare della tabaccheria -. Amiamo creare sistemi e mettiamo le quote in vendita. In questo caso si tratta di un sistema da 6 euro a quota. Ognuno dei 49 vincitori porterà a casa 682 euro. Un bel gruzzoletto, soprattutto di questi tempi”.

Un risveglio con il sorriso quello che ha visto protagonisti i giovani gestori del bar tabaccheria e i clienti. Non è la prima volta che la fortuna bacia il locale di via Goldoni: novembre 2020 un cliente aveva vinto 20 mila euro con un biglietto del Gratta e Vinci, a dicembre un altro aveva vinto oltre 32 mila euro al Superenalotto.