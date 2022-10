Batman e Capitan America in missione speciale a Monza: un sorriso per i bimbi malati di tumore

Capitan America e Batman in missione speciale a Monza. Lunedì mattina i piccoli ospiti del centro Maria Letizia Verga hanno ricevuto una visita insolita: i supereroi sono arrivati in città e hanno fatto tappa nel centro di cura specializzato in oncologia pediatrica. A intrattenere i bambini sono stati i volontari dell'associazione Cuorieroi Per Bambini Eroi-Nazionale Italiana Dell'Amicizia Onlus.

"Vorremmo poter venire tutti i giorni per vedervi sempre sorridere. Siete voi a donarci la gioia, con il vostro stupore, con il vostro affetto ci date la forza per continuare la nostra missione. Grazie al Comitato Maria Letizia Verga per l'ospitalità. Grazie a SenzaFrontierePerAmare per i cappelli, le parrucche, le borsette e i pupazzi create con le loro mani e fanno felici i bambini ma anche ai genitori".

Insieme ai supereroi tra le stanze del centro sono arrivate anche le bolle di sapone giganti e alcuni doni. Una giornata magica che ha regalato sorrisi e leggerezza ai piccoli che affrontano ogni giorno la battaglia contro la malattia, dimostrando di essere loro i veri supereroi.