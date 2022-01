A lavoro senza green pass nel supermercato, multa per dipendente e titolare (madre e figlio)

Dipendente e titolare senza green pass al lavoro nel supermercato. A Giussano, in Brianza, per madre e figlio è scattata una multa. E per l'uomo in realtà la sanzione è stata doppia in quanto sprovvisto di green pass lui stesso e per mancata verifica sul possesso della certificazione verde della dipendente, la madre 63enne appunto.

Il controllo nel supermercato

Le sanzioni sono state elevate in seguito a una attività di verifica effettuata nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Seregno. E nel mirino dei militari non sono finiti solo locali, attività di ristorazione o esercizi ma anche un supermercato. Qui sono state riscontrate irregolarità nel rispetto della normativa sulle certificazioni verdi: il titolare, un uomo di 32anni di Giussano e la madre 63enne, sua dipendente presso il supermercato dove lui stesso era impiegato, sono risultati sprovvisti di green pass.

Per entrambi è scattata una multa di 600 euro e per il 32enne la sanzione - in quanto titolare e quindi tenuto alla verifica della certificazione verde dei dipendenti e lui stesso lavoratore - è stata doppia.