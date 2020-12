La fortuna bacia ancora Monza: vince 32mila euro al Superenalotto

La fortuna torna a bussare alla tabaccheria Peveri di via Goldoni. Tre settimane fa una cliente aveva vinto 20 mila euro con un biglietto del Gratta e Vinci, ieri un cliente ha vinto oltre 32 mila euro (esattamente 32.698,65 euro) al Superenalotto.

“Il vincitore è un nostro cliente – spiega Alessandro Peveri, titolare della tabaccheria - . Ha giocato il sistema Ale Monza che ho ideato io. Ha acquistato una quota da 6 euro e ha realizzato tre punti più superstar”.

Una grande gioia per il tabaccaio. “Il sistema è diviso in 49 quote, ogni giocatore ha vinto 630 euro indovinando solo tre punti. Una parte del sistema è stata venduta ai nostri clienti, l’altra in tutta Italia tramite la bacheca nazionale dei sistemi Sisal”.

Questo fine 2020 è particolarmente felice per la tabaccheria monzese: tre settimane fa una cliente aveva vinto 20 mila euro con un gratta e vinci; per lei una grande gioia pensava infatti di aver vinto solo 20 euro. Neanche un mese fa invece a Villasanta un fortunatissimo ha portato a casa ben 5 milioni grazie a un Gratta e Vinci.