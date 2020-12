Arriva il primo talent natalizio dedicato al bulldog inglese in Brianza

A caccia di talenti a quattro zampe, di “bulli” che bucano la rete. Così potremmo definire il primo talent live su Instagram dedicato ai bulldog inglesi e ai loro proprietari.

L’idea è di Matteo Gavioli, giornalista di Cesano Maderno, grande appassionato di questa razza e che sei anni fa ha fondato il Cabi (Club amatori bulldog inglese) che oggi conta olta 11mila follower.

Domenica, 20 dicembre, dalle 15 sulla pagina Instagram del Club al via una lunga diretta del Merry Christmas #Bulldog Day dove i protagonisti (provenienti da tutta Italia) saranno i bulldog accompagnati dai loro “genitori” o “fratelli” umani.

Come in ogni talent che si rispetti i concorrenti si esibiranno nell’arte del canto, del ballo, della recitazione o in altre abilità che li contraddistinguono accompagnandosi e coinvolgendo il loro inseparabile “bullo”. Il pubblico potrà, oltre che votare, anche interagire e per i vincitori in palio tanti premi. Durante la diretta interverranno anche esperti del mondo cinofilo ai quali chiedere consigli sulla razza del bulldog inglese.

“Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto organizzare raduni in presenza – commenta Gavioli -. Ma spero presto di poter tornare a promuovere grandi eventi con i nostri bulldog. Nel frattempo ci facciamo gli auguri a distanza, trascorrendo insieme un pomeriggio in spensieratezza in compagnia dei nostri amati bulli”.