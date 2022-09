Tampona un autobus alla fermata, nei guai un 42enne

Era fermo alla fermata di via Sant'Anna, all'altezza del civico 16, quando è stato tamponato da un furgone in transito. Insolito incidente nel pomeriggio di venerdì 2 agosto a Brugherio. Ad essere tamponato è stato infatti autobus di linea Z201 fermo alla fermata. Il sinistro stradale è avvenuto alle 17,15 e sul posto, dopo lo scontro è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brugherio per effettuare i rilievi del caso. A provocare lo scontro un furgone Fiat, condotto da N.S. del 1980 di nazionalità romena e senza fissa dimora in Italia, che ha urtato la parte posteriore del mezzo pubblico. A bordo del pullman una decina di passeggeri che fortunatamente non sono rimaste ferite nello scontro.

Le sanzioni per il conducente del furgone

Sull'autocarro era presente anche una bimba di 3 anni, senza seggiolino. Il conducente dell'autocarro è stato sanzionato dagli agenti della locale. A suo carico sono state contestate diverse irregolarità, tra le quali, la diversa destinazione uso del veicolo per trasporto su autocarro di passeggero non inerente l'attività si trasporto, che comporta anche il ritiro della carta di circolazione. A questo si aggiunge anche l'omesso utilizzo di idoneo sistema di ritenuta del passeggero minorenne oltre anche all'omesso controllo del veicolo. Gli agenti della polizia locale hanno comminato una sanzione di 270 euro, che vista la nazionalità straniera del conducente del furgone, è stata immediatamente e direttamente riscossa dagli uomini del comando di Brugherio.